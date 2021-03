Markus Graf

Hauptberuflich bin ich als Ingenieur‎ tätig und verwalte mein privates Vermögen erfolgreich selbstständig. 28.06.2019 *Aufbau des Wikifolios MIXMAX, durch technische, fundamentale Analysen, sowie Newstrading* 02.07.2019 *Verlustbegrenzung: Verkauf von BITCOIN GROUP SE, Teilverkauf XBT PROVIDER. Neukauf: HORNBACH-BAUMARKT, KLOECKNER + CO* 02.07.2019 *Neukauf: NEL ASA* 02.09.2019 *Verlustbegrenzung: Verkauf von RAKUTEN INC., ROVIO ENTERTAINMENT, DEUTZ.* 04.09.2019 *Verlustbegrenzung: Verkauf von SAF HOLLAND, THYSSENKRUPP. Neukauf: VARTA AG, MOMO ADR* 30.09.2019 *Gewinnmitnahme: KLOECKNER + CO* 09.10.2019 *Gewinnmitnahme: CLINUVEL PHARMACEUTICALS + späterer Neueinstieg* 11.10.2019 *Verlustbegrenzung: Verkauf von INNOVATIVE IND Neukauf: ENCAVIS AG* 13.12.2019 *Verlustbegrenzung: Verkauf von BEYOND MEAT INC., ZOOPLUS AG* 16.01.2020 *Verlustbegrenzung: Verkauf von QUDIAN INC.* 10.02.2020 *Verlustbegrenzung: Verkauf von KIRKLAND LAKE GOLD LTD, VARTA AG Neukauf: BALLARD PWR SYS, SARTORIUS AG, VERBIO* 17.02.2020 *Verlustbegrenzung: Verkauf von OPERA LTD., CLINUVEL PHARMACEUTICALS, KONAMI CORP* 21.02.2020 *Aufgrund des Corona-Virus und dem damit verbundenen Kursrückgang des DAX, wurden durch Daytrading extreme Gewinne erwirtschaftet* show more

