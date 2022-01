Alexander Görzen

Angefangen habe ich dem Aktienhandel bereits vor ca. 20 Jahren, kurz vor meinem Studium. Nach einigen positiven Trades, hatte ich damals angefangen mich intensiv mit den unterschiedlichsten Anlageprodukten, Bewertungen von Unternehmen sowie Charttechniken zu beschäftigen. Mein langfristiges Ziel ist es, mit einem überschaubaren Risiko von der Börse zu profitieren. Erfahrungsgemäß spielen dabei folgende Punkte eine wichtige Rolle: - Die Analyse und die richtige Auswahl von Unternehmen und Branchen - Risikobewusstsein und eine Absicherungsstrategie - Erfahrung und gutes Timing Für eine gute Performance, gilt es vor allem aussichtsreiche Unternehmen und Branchen zu finden, die in Zukunft mit ihren innovativen Produkten bzw. Dienstleistungen gute Wachstumsperspektiven aufweisen. Die Investitionsmöglichkeiten an der Börse bieten sehr viele Chancen aber bekanntlich auch Risiken. Die Finanzkrise 2007/08 war für mich persönlich die lehrreichste Erfahrung im Aktienhandel. Die richtige Einschätzung von Ereignissen, beispielsweise aus der Wirtschaft oder Politik und die daraus resultierenden Folgen für den Markt, versuche ich realistisch abzuwägen und reagiere dementsprechend. Bei stärkeren Krisen oder gar einen Crash am Markt, versuche ich meist schrittweise abzusichern, oft durch eine Erhöhung des Cash-Anteils und teils durch den Kauf von Shortprodukten. Im Corona-Crash Anfang 2020 hatte ich auf Grund der extrem hohen Rückschlägen (Nasdaq bis zu -10% an einem einzigen Tag) und einer extremen Volatilität am Markt den Cash-Anteil der wikifolios „Potentialwerte“ und „Lang- und kurzzeitige Trends“ eine Zeitlang sogar auf 100% erhöht, was man in den Charts auch sehen kann. Die Absicherung kostet auch mal Performance, das nehme ich aber oft in Kauf, um den maximalen Verlust möglichst gering zu halten. Das Tolle an der Wikifolio-Plattform ist, dass bei den wikifolios alle Kennzahlen wir Performance, max. Verlust usw. komplett transparent sind und sich jeder vor einer Investition ein gutes Bild machen kann, was ihn in etwa erwartet. Noch einige Hinweise zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ich persönlich in Aktien oder Derivaten investiert bin, die in einem oder mehreren meiner „wikifolios“ enthalten sind und/oder dort kommentiert werden. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

