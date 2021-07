PeterPan11

Seit 30 Jahren beschäftige ich mich im privaten Bereich mit Aktien und anderen Wertpapieren. Ausschlaggebend dafür war, dass in meiner Familie Aktien als Anlageform schon immer vorhanden gewesen ist. In diesem langen Zeitraum habe ich mit eher kleinen Gesamtvolumina Renditen oberhalb aller anderen Anlageformen gehabt. Die aktuelle Marktlage ist von der Covid-19 Pandemie beeinflusst. Daneben hat die Klimadebatte bei der Entwicklung der Chancen für Unternehmen erheblichen Einfluss. Beide Trends sind genau zu beobachten. Berufsbedingt kommt vertieftes Wissen über den Gesundheitsbereich, Arzneimittel und Medizinprodukte dazu. Die aktuelle Entwicklung an den Börsen beobachte ich täglich, so dass mir sehr zeitnahe Reaktionen möglich sind. Bei geplanten Abwesenheiten erfolgt eine Absicherung des Depots mit Limits. show more

