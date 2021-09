Langjähriger Kapitalmarktteilnehmer mit einem großen Repertoire an Erfahrung was geht, was nicht geht, wer was weiß und wer nur so tut. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years