Philipp Brunotte

Seit über 10 Jahren interessiere ich mich für die Kapitalanlage außerhalb eines Sparbuches. Von Immobilien über Internetmarketing bis hin zur ganz "normalen" Anlageform des Aktienhandels war alles mit dabei. Aktiver Wikifolio Fan & Nutzer bin ich seit dem Jahr 2014 wo ich auch mein eigenes Wikifolio Börse 2.0 startete. Das gesamte Thema 2.0 ist heute in Zeiten von 4.0 gar nicht mehr up-to-date aber damals konnte ich mit nur drei Zeichen (2, ., 0) meine Handelsstrategie beschreiben. 2.0 stand für Fortschritt, Globalisierung, Digitalisierung, Programmierung und einer unglaublicher Zunahme von Geschwindigkeit in all den genannten Bereichen. Alles (Autos, Unternehmen, Hobbys, usw.) wurden schneller, besser, schöner. Mein Top Pick von damals (nach wie vor auch heute ein sehr solides Investment) ist Nvidia. Damals mit Grafikkartenchips, heute mit Supercomputern und Grafikchips für autonomes Fahren. Auch in der Zukunft ist ein solides Investment in Aktien die meiner Meinung nach einzige Anlageform um langfristig das eingesetzte Kapital vervielfachen zu können. Die Rentenlücke für jüngere Generationen wird immer größer und die Notwendigkeit von privater Altersvorsorge und im besten Fall finanzieller Unabhängigkeit rückt immer mehr in den Fokus. Es bleibt spannend - auch an der Börse! Aber wer nicht wagt , der nicht gewinnt. Und langfristig fließt das Kapital sowieso von den Ungeduldigen zu den Geduldigen! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years