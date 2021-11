Ich bin 33 Jahre alt und beschäftige mich neben meinem Beruf im Finanz- und Rechnungswesen mit der Analyse von Unternehmen, Investmentideen und Strategien zur Vermögensbildung. In meinem vorherigen Job war ich mit der Prüfung von kapitalmarktorientierten Unternehmen befasst und habe neben der Immobilienbranche auch Erfahrungen in Erneuerbaren Energien sowie im Produzierenden Gewerbe. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years