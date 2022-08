Philipp Niemann

Im Crash eine Chance sehen - das ist eine Grundlage meines bisherigen Börsenerfolgs. Neben dem Investment in langfristig orientierte Wachstumstitel besteht meine Investmentstrategie in der Auswahl geeigneter Einzelaktien und ETF, die eine solide Kursentwicklung und das Potenzial auf wachsende Dividendenrenditen bieten. Seit dem Absacken von Auto-Aktien im Kontext der Dieselaffäre reizt mich die laufende Marktbeobachtung, um immer wieder passende Titel zur Kapitalmehrung zu entdecken. Mit gesunder Risikobereitschaft und Ernsthaftigkeit investiere ich mein eigenes Kapital mit dem Ziel der langfristigen Wertentwicklung. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years