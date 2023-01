PJUltimate

Ich handele bereits seit über 5 Jahre mit Aktien im Privatdepot. Während meiner Studium habe ich oft an Börsenspielen teilgenommen und habe ein paar Preise gewonnen. Als Student habe ich mich fünf Jahre intensiv mit Trading beschäftigt, jedoch war damals das private Vermögen knapp um es mit echtem Geld zu probirien. Die aktuelle Marktlage ist meiner Meinung nach sehr erfolgsversprechend, da aktuell die meisten Aktien sehr erschwinglich sind, für Anleger, die mit wenig Kapital hohe Renditen erzielen wollen. Die Anleger müssen jedoch auch bereit dieses Risiko einzugehen. Also Regel Nr. 1: "Handele nie mit Geld, welches du nicht bereit bist, zu verlieren." Mein Motto: "Nach dem Gewitter, Hagel und Sturm, geht die Sonne auf." "Kaufe, wenn alle verkaufen und verkaufe, wenn alle investieren wollen." show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years