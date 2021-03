Patrice Kaiser

Seit knapp 20 Jahren war und bin ich in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung bei verschiedenen Banken tätig. Im Fokus stehen dabei für mich die Analyse der verschiedenen Märkte, Anlageklassen und Einzel-Anlagen. Großen Wert lege ich dabei auf langjährige Auswertungen von Performance- und Risikokennzahlen sowohl bei Einzelanlagen, wie auch auf Ebene des Gesamtportfolios. Für die letztliche Anlageentscheidung berücksichtige ich dann noch das Element der Börsenpsychologie, die wesentlichen Einfluss auf kurz- und mittelfristige Trends hat. In Summe bin ich Verfechter einfach strukturierter Anlagen, die für den Anleger nachvollziehbar sind. Das schließt aber nicht aus, auch komplexe Strategien da anzuwenden, wo sie einen erwiesenen Mehrwert bringen. Mich selbst würde ich als risikobereiten Anleger beschreiben, der Risiken kalkuliert eingeht. Entsprechend versuche ich, die hier publizierten Portfolien mit einem mittleren Risiko zu gestalten. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity