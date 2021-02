Sascha Plobner

Erfahrungen habe ich mit mehreren Intrumenten wie zB Hebelzertifikate, Optionscheinen, Aktien ..... Zu dem Handel mit Wertpapieren kam ich durch Eigeninitiative, da mir der Bereich Interresant vorkam. Zum Beschreiben der Erfolge kann Ich sagen, es war alles schon dabei, von postiven bis negative ist alles vertreten. Denke das ging fast jedem der allein mit der Materie begonnen hat. Der größte Erfolg wurde aber durch Aktien erziehlt. Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years