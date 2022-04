Ein motiviertes Team, welches von den aktuellen Kursschwankungen profitieren will. In der aktuellen Situation sind die Märkte sehr volatil. Mit einer ausgeklügelten Strategie sollen diese genutzt werden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: No experience Risk class 2: No experience Risk class 3: No experience Risk class 4: No experience Risk class 5: No experience