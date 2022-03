Ivo Nikolov

Mein Ziel Nummer eins ist das kontinuierliche Wachstum. Ich investiere in Aktien, bei welchen ich steigende Kurse in den nächsten Monaten erwarte. Wenn ich günstige Kaufgelegenheiten und mehr Wachstumpotenzial im Vergleich zu meinen aktuellen Positionen erkenne, ersetze ich ein Teil der Positionen mit den entsprechenden Aktien. Bei der Entscheidung welche Positionen ersetzt werden, spielt die bereits erzielte Performance keine Rolle, nur Wachstumpotenzial unter Berücksichtigung der Risiken zählt. Das ist der Kernpunkt meiner Strategie zur Erreichung vom kontinuierlichen Wachstum. show more

