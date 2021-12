Norbert Bauer

Meine ersten Börsenerfahrungen machte ich kurz vor der Finanzkrise. Ich war überwältigt von der Performance vor der Finanzkrise. Natürlich erwischte es mich Eiskalt und ich habe das alles nicht verstanden da ja so viele Experten das nicht erwartet haben. Mittlerweile habe ich sehr viele Bücher darüber gelesen und Seminare besucht. Meine Erkenntnis daraus: Ich nehme meine Geldanlage aktiv in die Hand. Und meine Informationen besorge ich mir aus Börsenbriefe die Jahrelange Erfahrung haben. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity