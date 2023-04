PROFITGROWTH

Seit über 10 Jahren beschäftige ich mit dem Kapitalmarkt. Das Thema hat mich schon in der Schulzeit interessiert, fand es aber eigentlich zu "trocken" um mich beruflich damit dauerhaft zu beschäftigen. In meiner Freizeit habe ich mich dann intensiv mit verschiedenen Investitionsthemen auseinandergesetzt, aber immer wieder nur nach "Baucgefühl" investiert. Seit ca. 1 Jahr verbringe ich fast jeden Tag damit den Kapitalmarkt besser zu verstehen. Mittlerweile verfüge ich über ein sehr breites Verständnis der gängigen Assets für den privaten Anleger. Gerne würde ich auch eine Investment bzw. Cash Flow Akademie gründen. Daran arbeite ich gerade neben meinen Hauptjob. Ich bevorzuge die Einfachheit und ich möchte mit einfachen Erläuterungen und einfachen Depots zeigen, dass investieren für jeden möglich ist mit Renditen, die überzeugen können. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years