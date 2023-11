Meine Investitionsphilosophie basiert auf der Überzeugung, dass der Fortschritt in Bereichen wie erneuerbare Energien, künstliche Intelligenz, Biotechnologie, und andere Schlüsseltechnologien nicht nur eine bessere Zukunft verspricht, sondern auch bedeutende finanzielle Chancen bietet. Ich strebe danach, in Unternehmen zu investieren, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sind, sondern auch einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft und Umwelt haben show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years