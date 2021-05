Torben Jacobs

Über mich Ich bin Gründer und Geschäftsführer der QUIN Finance Software Technology GmbH. Wir entwickeln Software und künstliche Intelligenzen für effektiveres und effizienteres Investieren. Unsere Spezialgebiete sind Aktienanalysen und Prognosen, sowie das Erstellen von Portfolios und deren Management. Deswegen haben wir den Quality Indices kurz QUIN entwickelt. Quality Indices optimieren bestehende ETFs, Fonds und Indices durch KI. Für uns gilt: „Qualität statt Quantität“. Für den QUIN werden alle Unternehmen eines Index analysiert und bewertet, so dass am Ende nur die „besten“ Aktien für den Quality Indices bleiben. Durch diese Art von Quality Investing erzielen QUINs pro Jahr eine durchschnittlich 10% Punkte höhere Rendite als ihre Benchmark und das bei gleichem oder sogar geringerem Risiko und Drawdown. Warum haben wir Quality Indices entwickelt? Wir legen viel Wert auf Diversifikation, jedoch wirkt sich diese ab einer bestimmten Anzahl von Aktien negativ auf das Portfolio und die Performance aus. Hätte der S&P500 10 Unternehmen mehr, wäre er dann besser? Oder ist es nicht wahrscheinlicher, dass mittelmäßige Unternehmen hinzukommen und darunter die Gesamtperformance leiden würde? Wir wollten unser Geld nur in die besten Unternehmen investieren. Dieses Problem haben wir mit dem QUIN gelöst. Und was ist SMARTER? SMARTER Portfolios sind unsere aktiv gemanagten Portfolios. Sie werden von einem Portfoliomanager mithilfe unserer Software und KI verwaltet. Die Anlageziele sind unterschiedlich und reichen von maximaler Performance, über Zukunftstrends wie zum Beispiel saubere Energie, Digitalisierung und alternde Bevölkerung, bis hin zu risikoarmen und Dividenden starken Portfolios. Wikifolio Mit unseren Wikifolios bieten wir Ihnen eine hervorragende Eintrittsmöglichkeit in die Welt von Quality Indices. Der Verfasser von u.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ich agiere und handle in Wikifolio als Privatperson show more

Awards of all wikifolios

Regular activity