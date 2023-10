Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr an der Börse aktiv. Ich habe bereits über 10 Jahre Erfahrung im Handel von Aktien, Anleihen, FX, Commodities, Optionen und Future. Berufserfahrung: - Ausbildung zum Bankkaufmann - Studium an der Frankfurt School - Quantitative Trader bei einer marktführenden Eigenhandelsfirma - Analyst bei einer marktführenden Eigenhandelsfirma show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years