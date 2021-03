Rainer Ziebold

Betriebswirt VWA Seid etwas über 20 Jahren an der Börse aktiv. Angefangen habe ich mit einem Fondssparplan, inzwischen handle ich nach einem selbst entwickelten Handelssystem. Börsenerfolge sind relativ. Immerhin habe ich es geschafft an der Börse „zu überleben“ und etwas Geld, für das Alter, auf die Seite zu legen. Eine Meinung zur Marktlage oder einzelnen Werten habe ich schon lange nicht mehr. Habe ich mir nach leidvollen Erfahrungen abgewöhnt. Ich bin ein Verfechter der reinen technischen Analyse. Schauen was tut sich, subjektive Einflüsse ausschalten und dann entsprechend Handeln. Wichtig ist täglich die Marktlage zu prüfen und entsprechend des Handelssystems zu handeln. Trendfolgesysteme sind meine Favoriten. show more

