Alexander Lummer

Alter: 26 Jahre Beruf: Vermögensberatung bei der Sparkasse Hobby: Lesen, Gaming, Börse, Fitness Interesse an Wertpapieren/an der Börse: seit meinem 18. Lebensjahr. Ich bin ein großer Fan vom regelbasiertem Investieren, da man keine emotionalen Entscheidungen treffen muss und sich somit auch keine Investition kaputt macht bzw. falsch reagiert/handelt. Für meine Einzelwertanalyse nutze ich die Tradingplattform von der TraderFox GmbH und erstelle auch über TraderFox meine Portfolien. Mein Motto: If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen Meine Kenntnisse: Aktien, CFD's, ETF's, Fonds, Anleihen, Optionsscheine, Zertifikate Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years Linked profiles Blog/Website