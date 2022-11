Ich bin 43 Jahre und mittlerweile seit 21 Jahren an der Börse tätig. Meine unterschiedlichen Strategien liefern mir seit 2004 jährlich positive Erträge. Ich beschäftige mich täglich intensiv mit den Märkten. Für meine Investitionen schließe ich keine Strategie aus. Meine Entscheidungen treffe ich jedoch vor allem an Hand der Fundamentalanalyse und/oder der Charttechnik. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years