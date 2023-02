Ich bin seit mehr als 25 Jahren auf dem Finanzmarkt als Berater tätig. Meine Schwerpunkte sind europäische und amerikanische Aktien. Es werden Fundamentale Daten der einzelnen Unternehmen genutzt, um langfristig erfolgreich zu investieren. Ich investiere in keine Minen-, Banken-, Versicherungs- und Versorgeraktien. Es werden auch keine Pennystocks gekauft. Ziel soll es sein, in Wachstumsunternehmen der Zukunft zu investieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years