Cosma-Damian Greco

Mit Begeisterung und dem festen Ziel vor Augen, meine finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, habe ich mich auf eine Reise begeben, die geprägt ist von strategischem Denken und dem klugen Einsatz von Ressourcen. Seit drei Jahren handle ich nun mit Aktien und ETFs, die mir nicht nur ein Stück der Wirtschaft in mein Portfolio legen, sondern auch das Versprechen von Dividenden in sich tragen. Dieser Weg ist nicht nur von dem Wunsch geleitet, ein passives Einkommen zu generieren, sondern auch von der Sehnsucht, nicht länger von einem monatlichen Lohn abhängig zu sein. Die finanzielle Freiheit, die ich anstrebe, ist nicht bloß ein Traum, sondern eine täglich greifbarer werdende Realität. Mein täglicher Aufwand von 30 bis 90 Minuten ist ein fester Bestandteil meines Alltags geworden. In dieser Zeit widme ich mich nicht nur dem Studium der Märkte, sondern auch der Pflege und Anpassung meines Portfolios, das ausschließlich aus sorgfältig ausgewählten ETFs und Aktien besteht, die mir eine stetige Dividende versprechen. Aktien ohne Dividendenausschüttung werden bei Erreichen meiner Gewinnziele von 20-30% verkauft oder bei einer Verlustgrenze von 5-15% aus meinem Portfolio entfernt. So wende ich ein diszipliniertes Risikomanagement an, das mir hilft, mein Kapital zu schützen und mein Vermögen langfristig aufzubauen. Die Dividendenstrategie, die ich verfolge, ist eine Reflexion meiner Geduld und meines Glaubens an den Wert von Beständigkeit. Ich investiere in Unternehmen, die nicht nur heute profitabel sind, sondern auch das Potenzial haben, mir und meinem Portfolio langfristige Stabilität und Wachstum zu bieten. Jeder Schritt auf diesem Weg ist eine Lektion, jeder Erfolg und jeder Rückschlag ein Teil meiner wachsenden Erfahrung. Ich bin stolz auf das, was ich bisher erreicht habe, und optimistisch im Hinblick auf das, was noch vor mir liegt. Ich weiß, dass der Weg zur finanziellen Freiheit kein leichter ist, aber ich bin bereit, die Herausforderungen anzunehmen und die Belohnungen meiner Anstrengungen zu genießen.

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year