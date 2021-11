Achim Reimers

Ich bin Privatanleger mit über 25 Jahren Börsenerfahrung. Seit einigen Jahren halte ich mich -mit sehr erfreulichem Ergebnis- nahezu ausschließlich an systematische bzw. quantitative Anlagestrategien, die das "Bauchgefühl" außen vor lassen. Auf wikifolio.com bin ich bereits seit 2012 aktiv; alle meine neun seitdem gestarteten Wikifolios liegen im Plus. Ich bin in allen meinen Wikifolios selbst investiert (meist im "Real-Money"-Status) und beabsichtige dies auch langfristig zu bleiben. Erläuterungen / Ergänzungen zu meinen Wikifolios: Alle Wikifolios Alle Trades in den Wikifolios beruhen auf dem in der jeweiligen Strategiebeschreibung / Handelsidee dargelegten Regelwerk. Da sämtliche Transaktionen außerdem lückenlos in Trade-Historie und Kontoauszug abrufbar sind, werde ich auf eine Kommentierung einzelner Trades somit weitestgehend verzichten. Hinweise zum Handel Weil es außerhalb der üblichen Börsenzeiten -insbesondere morgens bis 9 Uhr- zu deutlich höheren Spreads kommen kann, empfiehlt es sich in der Regel, Wikifolios zwischen 9 Uhr und 17:30 Uhr zu handeln (bzw. Wikifolios mit Anlageschwerpunkt USA entsprechend zwischen 15:30 und 22 Uhr). AR - Relative Stärke / Highflyer USA Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für Wikifolios ist die Auszeichnung als „aktiv diversifiziertes“ Depot, denn allein solche Wikifolios bieten eine breite Streuung des Anlagevermögens, die auch für Aktienfonds obligatorisch und unter langfristigen Risikoaspekten unverzichtbar ist. "AR-Relative Stärke" trägt seit Beginn das Qualitätssiegel "aktiv diversifiziert" und ist strategiebedingt immer in mindestens 20 Werte investiert. Es soll damit eine risikoärmere Alternative zu vielen anderen der performancestärksten Wikifolios bieten, die ihre Überrenditen oft durch Konzentration auf einige wenige Depotwerte erreicht haben. Bei sogar geringerer Volatilität hat „AR-Relative Stärke“ seit Auflegung den DAX deutlich geschlagen, im Coronajahr 2020 sogar um fast 50 Prozentpunkte (+52,9%, DAX +3,5%). Während "AR-Relative Stärke" auf den deutschen Aktienmarkt konzentriert ist, setzt "Highflyer USA" die bereits jahrelang bewährte Trendfolge-Strategie nun auch für den amerikanischen Aktienmarkt um. Bitcoins & Altcoins In diesem Wikifolio soll ausschließlich die Wertentwicklung des Bitcoin und anderer Kryptowährungen (sog. Altcoins) abgebildet werden. Der Investitionsgrad wird zu jedem Zeitpunkt mind. 99% betragen. Neben Produkten, die den Kurs des Bitcoin nachbilden, werden auch ETF/ETN auf Altcoins ins Depot aufgenommen, soweit diese bei Wikifolio handelbar sind. Die Depotverteilung erfolgt im Verhältnis der jeweiligen Marktkapitalisierung und wird insoweit regelmäßig (vierteljährlich) überprüft und ggf. angepasst. So soll nach und nach ein Korb / Basket aus den wichtigsten Kryptowährungen gebildet werden. Aktuell sind Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Cardano (ADA), Ripple (XRP), Polkadot (DOT), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Solana (SOL) und Stellar (XLM) im Wikifolio vertreten. - Mit der geringstmöglichen Performancegebühr von 5% ist "Bitcoins & Altcoins" weitaus kostengünstiger als viele andere Krypto -Wikifolios. Bitte beachten Sie bei diesem Wikifolio die o.a. "Hinweise zum Handel". show more

