REResearch

Wir sind zwei junge und motivierte Persönlichkeiten, die sich stark für den Finanzmarkt interessieren. Gemeinsam haben wir mehrere automatisierte & quantitative Strategien entwickelt, welche auf zwei wissenschaftliche Studien basieren. Unser Ziel ist es damit die altbekannte Buy & Hold Strategie in den Schatten zu stellen. Wir haben im Backtesting von 20 Jahren geschafft mit unserem Marktindikator aktiv alle bekannten Indizes zu schlagen und dies mit einem deutlich geringerem Risiko (gemessen an der Volatilität). Der Marktindikator lässt sich auf alle bekannten Anlagemöglichkeiten anwenden, z.B Rohstoffe, Devisen, Bonds. Aus den Marktindikatoren heraus, hat sich dann unsere Multi Asset Rotation Strategie entwickelt, wobei wir die Stärke der Indikatoren berechnen und dementsprechend unsere Handlungsentscheidungen treffen. Die Entscheidung über die Handlungen wird am Anfang des Monats getroffen und ist aufgrund der definierten Indikatoren komplett emotionslos. Des Weiteren nutzen wir Korrelationen aus, um die Volatilität so gering wie möglich zu halten. Somit ist die Strategie komplett volatilitätsoptimiert und sorgt für einen stetigen Erhalt des eingesetzten Kapitals. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years