Hi, ich bin seit 2 Jahren aktiver Investor mit Fokus auf Wachstumdepots. Meine Depots haben im Jahr 2020 ein Wachstum im zweistelligen Bereicht erzielt. Allgemein lege ich Langfristig an, aber auch das Swingtrading oder Mittelfristiges Handeln wird immer mehr ein Teil meiner Strategie. Megatrends wie Wasserstoff, iOT, oder E-Mobilität werden große Positionen im Depot sein. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity