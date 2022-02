RIONInvestment

Wir sind im Aktienhandel seit 2017 aktiv und konnten jedes Jahr eine höhere Performance gegenüber dem S&P500 vorweisen. 2020 haben wir uns entschieden eine GmbH zu eröffnen und dieses Jahr möchten wir unsere Strategie auch der breiteren Masse zugänglich machen. Unsere Strategie beinhaltet tiefgreifende Analyse von Fundamentaldaten, Recherchen von M&As, Nachrichten, Quartals-/Jahresberichte, etc. und ist damit sehr zeitintensiv. Da wir zuversichtlich sind, den Markt auch in Zukunft zu schlagen, ist dieser Aufwand mehr als gerechtfertigt. Auch dieses Jahr gibt es hin und wieder noch sehr überzeugende Aktien zu günstigen Preisen zu erwerben. Da statistisch gesehen alle 2 Jahre der Markt um mindestens 15 % fällt, würden wir uns freuen, wenn auch dieses Jahr mehr Volatilität uns Chancen bringt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years