Ich arbeite mit Wertpapieren seit ich 18 Jahre alt bin. Bin mittlerweile auch 10 Jahre in der Finanzbranche tätig und habe viele Erfahrungen gesammelt. Habe seit dem ich mein erstes Geld verdient habe nicht in herkömmliche Finanzinstrumente wie Sparbuch, Bausparer usw. investiert sondern immer mit Wertpapieren gehandelt und bis dato konnte ich schon große Erfolge feiern. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years