RiskReward2030

Erstmals in 2015 kam ich im Rahmen der Veranstaltung "Trading Masters" in den Kontakt mit Börsenwissen und dem Einsatz verschiedener Finanzprodukte zur Investition sowie Spekulation. In meiner zweiten Teilnahme platzierte ich mich unter den TOP100 Teilnehmern. Parallel baute ich mir sowohl ein Echtgeld-Investitions- als auch ein -Tradingprofil auf. Heute bin ich in verschiedenen Assetklassen sowie Produkten aktiv, darunter Aktien, ETFs, Anleihen, Kauf und Verkauf echter Optionen sowie Handel mit gehebelten Zertifikaten und Kryptowährungen. Die angebotenen Wikifolios werden daher um unterschiedliche Themenschwerpunkte bedienen.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years