RolandLochte

Technologie ist die Zukunft. Daher sollen 80% des Portfolios aus Technologie Aktien bestehen. Da schwer vorherzusehen ist, welche Aktien in Zukunft das Rennen machen, wird ca. 50% des Depots über drei Tech ETFs abgedeckt, die für eine breite Diversifikation innerhalb des Tech Universums sorgen und eine Stabilitätsanker im Depot bilden. Die anderen 30% sind ausgewählte Einzeltitel die eine überrendite versprechen. Blue Chips haben dabei die höchste Gewichtung und kleinere Risikobehaftete Titel sind geringer gewichtet. Die letzten 20% setzen auf die Zukunfttrends Sport und Entertainment. Diese sollen einen Ausgleich bieten, falls Tech eine zeitweilige Schwäche zeigen sollte. Bei der Titel Einzelauswahl erfolgt eine Orientierung an anderen erolgreichen Wikis, wie Global Champions, Global Tech Champions, Sport Basket. Haltedauere ist fünf Jahre und länger. show more

