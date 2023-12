Als erfahrener Hobby-Trader mit über 20 Jahren Erfahrung habe ich mir ein tiefes Verständnis und umfangreiches Wissen über die Finanzmärkte angeeignet. Diese langjährige Erfahrung ermöglicht es mir, Markttrends zu analysieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Meine berufliche Laufbahn im Aufbau von Unternehmen in der Techbranche verleiht mir zudem einen einzigartigen Einblick in die Technologiewelt, was mir bei der Bewertung von Investitionen in diesen Sektor zugutekommt. Mit über 50 Jahren Lebenserfahrung und meiner Wohnhaft in der Schweiz verbinde ich solides traditionelles Wissen mit modernen Anlagestrategien. Als Informatiker und Geschäftsführer mehrerer Unternehmen und Startups in der Tech-Branche verfüge ich über ein tiefes Verständnis für technologische Trends und Innovationen. Diese Kombination aus technischem Know-how und praktischer Erfahrung im Management ermöglicht es mir, sowohl die Risiken als auch die Potenziale von Investitionen im dynamischen Technologiemarkt effektiv einzuschätzen. Meine Anlagestrategie ist geprägt von einem ausgewogenen Ansatz, der sowohl mein technisches Fachwissen als auch meine jahrelange Erfahrung im Trading berücksichtigt. Ich bevorzuge Investitionen, die sowohl langfristiges Wachstumspotenzial als auch eine stabile Performance bieten, und nutze meine Kenntnisse, um Chancen in der sich ständig wandelnden Tech-Landschaft zu identifizieren und zu nutzen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years