Florian Schneider

„I don´t have dreams, I have goals“ (Harvey Specter aus Suits) Bereits mit jungen Jahren - zur Zeit der Dotcom Hausse - wurde ich wie so viele von der spannenden Welt der Börse angezogen. Leider musste ich dann mit 18 Jahren feststellen, dass sich mein Erspartes halbiert hatte und ich beim Kauf meines ersten Autos kleinere Brötchen backen musste. Nach diesem Erlebnis hatte ich erst einmal genug von Aktien. Ich dachte bis 2012 nicht daran, dass der Aktienhandel und die Börse eine Liebe auf den zweiten Blick werden könnte. "Schuld" daran war die EZB, die dafür sorgte, dass sich das typisch deutsche Sparen mit Bausparer und Festgeld immer weniger lohnte. Ich dachte für mich, es müsse doch möglich sein mehr als diese mickrigen 1% Zinsen, die die Banken anboten an der Börse selbst zu verdienen. So fing ich an mich mit Fonds und ETFs zu beschäftigen und kam immer mehr zum Trading mit Aktien. Je mehr ich in die Thematik eintauchte, desto mehr wurde mir klar, dass es das ist, worauf ich mich besser konzentrieren möchte. Etliche Bücher, Webinare, Youtube Videos und gesammelten Erfahrungen später kann ich sagen, dass ich diesen Weg weiter gehen will und meinem bisherigen Beruf (ebenfalls im Finanzsektor) perspektivisch zurück fahren möchte. Meine Passion: Der Markt mit seinem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Die vielen Faktoren, die Kurse bewegen können. Die tägliche Herausforderung im Spiel der Spiele auf der Gewinnerseite zu stehen. Auch wenn man als Trader seine Emotionen unter Kontrolle haben sollte ist es doch äußerst wichtig mit dem Herzen dabei zu sein und hinter dem zu stehen, was man tut. Meine Strategie: Es gibt viele Wege an der Börse erfolgreich zu sein. Privat gehöre ich ins Lager der Swing Trader und konzentriere mich gerne auf Momentum und Wachstumsaktien. Natürlich habe ich aber auch ein langfristig angelegtes Investmentdepot in dem u.a. auch meine wikifolios halte. Egal welche Strategie man für sich auserkoren hat. Mit das Wichtigste um erfolgreich zu sein ist, sich an seine eigenen Regeln zu halten. Darum tüftle ich gerne an regelbasierten Konzepten, die ich dann zum Teil hier veröffentliche. Die in den wikifolios "Trendfolge nach Levy" oder "Langfristige Aufwärtstrends" haben sich bisher als recht erfolgreich erwiesen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch auf meiner Facebook Seite vorbeischauen und ein Like hinterlassen. Dort erhalten Sie u.a. Informationen zu meinen wikifolios aber auch allgemeine Beiträge zur Geldanlage (natürlich keine Beratungsleistung). Bei Fragen können Sie dort gerne über den Messenger mit mir Kontakt suchen. Bitte stellen Sie mir dort aber keine Fragen zu meinem Beruf oder Arbeitgeber, da es mir leider untersagt ist diesen zu nennen. https://www.facebook.com/SaftmansWikifolios Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht.