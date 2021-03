Stefan Kelling

Beschreiben Sie, Ihre Erfahrung mit Wertpapieren…. Handel mit Wertpapieren seit mehr als 10 Jahren Beschreiben Sie, wie Sie zum Handel mit Wertpapieren gekommen sind…. hab als Student Geld gebraucht und mit dem Aktienhandel begonnen Beschreiben Sie, welche Trading-Erfolge Sie in der Vergangenheit hatten...... Mal gewinnt man, mal verliert man. Meine erste Aktie lag über 5 Jahre im Depot und hat sich verdoppelt. Meinen ersten Totalverlust musste ich am Neuen Markt verkraften. Beschreiben Sie, Ihre Gedanken zur aktuellen Marktlage…. irgendwo ergibt sich immer eine Tradingchance Beschreiben Sie, wie viel Zeit sie für Ihre Handelsidee aufwenden…. ich laufe den ganzen Tag mit offenen Augen durch die Welt show more

