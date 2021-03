2000 wagte ich den Einstieg in den Aktienmarkt (Daimler, Bayer & ein Fonds-Produkt) - Schwupps, direkt die erste Krise mitgemacht (inkl. gescheiterter Fusion bei Daimler und Lipobay-Katastrophe bei Bayer!). Dann: Ausgesessen bis 2007; Verkauf der Werte nahe maximaler Kurse => Umschichtung in cash/Tagesgeld (5%!). Bei Aktien hier eine sehr gute gesamte Rendite inkl. Dividenden... Fonds (angeblich „Wachstum global“) leider totaler Flop - Ausverkauf der Aktien am Tief und Umschichtung in Anleihen. Deren Fondsmanagement echt miserabel! 2008 im September konnte ich einige Grundlage-Werte und Turnaround-Kandidaten zu Tiefstwerten eingesammelt und dann sehr profitabel damit gearbeitet (Leoni, Prosieben, Renault, BASF usw.). 2009 im März war das Depot nochmal 15% im Minus, 2010 an die 100% im Plus. Fonds habe ich gemieden, ETFs fand ich langweilig aber tendenziell zielführender (s.o.). In der Zeit von 2012-2018 habe ich wenig investiert und auf eine Immobilie für den Eigenbedarf geschielt, final aber erst 2019 gekauft und nun erneutes großes Interesse am Börsengeschehen als Diversifikation und langfristige Anlage bis zur Rente in ca. 30 Jahren... Gegen Ende Februar habe ich mich stark gewundert, wie Corona-Fälle in Italien und Höchstkurse in der gesamten westlichen Welt zusammenpassen ... und begonnen Geld Richtung Depot zu schieben. Erste Einstiege Mitte März zu guten Kursen, erste Gewinnmitnahmen im Bereich 25% nach einer Woche. Der neue Trend mit kostenfreien bzw. sehr günstigen Gebühren kommt hier zu Gute! (Leider kann man bei den meisten sehr günstigen Brokern -noch- keine Wikifolios kaufen...). Ich bin insgesamt der Meinung, dass man die Auf- und Abwärtsbewegungen an der Börse selbst mal - auch leidend ;-) - miterleben sollte. Ansonsten ist das alles nur graue Theorie. Daher versuche ich auch eine gesunde Portion Skepsis gegen Aussagen von "Börsen-Gurus" zu behalten und mir selbst eine Meinung zum Gesamtmarkt zu bilden. Wenn man schon 2-3 Crashs und Boom-Phasen hinter sich hat (bzw. auch Stagnationsphasen), sieht man viele Dinge differenzierter. Meine Vermutung: Der Tiefpunkt kommt noch und ich bin bereit! Wikifolio gefällt mir hier aktiv (als Trader) und passiv (als Investor bei anderen) sehr gut. Im Idealfall ist es eine bessere Fonds-Konstruktion mit Trader die agil bleiben können in allen Marktphasen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years