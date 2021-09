Andreas Schendel

show more

Wirtschaft, Geldpolitik und Finanzmärkte sind meine Leidenschaft. Meine Erfahrungen reichen bis ins Jahr 1999 zurück. Damals war ich noch nicht volljährig und habe Musterdepots verwaltet. Mit Erlangung meiner Volljährigkeit dann reales Kapital. Wie viele andere, habe auch ich damals Verluste erlitten, konnte jedoch daraus und durch das zwischenzeitliche (Fern)Studium in Volkswirtschaftslehre und Interesse an Psychologie viel lernen. Solche Kenntnisse sind unersetzbar und sehr hilfreich für dauerhafte Erfolge in der Zukunft. Die Krisen 2002 und 2008 habe ich miterlebt, viel gelernt und konnte daran zusätzlich partizipieren. Vor allem in fallenden Märkten sind die Gewinne am größten, da in Krisenzeiten die Märkte sich intensiver bewegen. Mein Schwerpunkt liegt im Bereich Ökonomie/Wirtschaft, Geldpolitik und darin den Gesamtmarkt zu evaluieren und die Hausse und Baisse an den Finanzmärkten rechtzeitig zu erkennen. Einzelne Aktien- und Unternehmensanalysen sind leider noch nicht Teil meiner Stärken. Auf dieser Seite biete ich auch Dritten die Möglichkeit an meinem Know-How zu partizipieren. Bei mir gilt u.a. Qualität vor Quantität. Damit achte ich auf die Qualität bei der Auswahl von Emittenten und anderen Dienstleistern, auch wenn die Kosten etwas höher und die Renditen niedriger ausfallen. Dabei bevorzuge ich nach Möglichkeit jene Emittenten und Dienstleister, die schon länger auf dem Markt aktiv sind und ggf. die letzten Krisen problemfrei überstanden haben. Insb. in Krisenzeiten ist das Emittentenrisiko für den Erfolg relevant. Denn die beste Strategie bringt nichts, wenn der Emittent insolvent und das Geld weg ist. Einzelheiten zu Handelsstrategien entnehmen Sie gerne meinen jeweiligen Wikifolios oder auf meiner Webseite. Zusätzlich versuche ich den Anlegern so nah wie möglich zu sein und unterhalte auf vielen sozialen Medien Accounts, um die bestmögliche zumindest digitale Nähe zu gewährleisten. Unter https://www.andreasschendel.de/kontakt sind alle Links zu meinen Accounts auf sozialen Medien aufgeführt.