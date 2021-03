Ich bin privat schon seit einigen Jahren an der Börse aktiv und handle regelmäßig Einzelaktien, Fonds, Anleihen, Hebelprodukten, verschiedene Zertifikate und CFD´s. Auch beruflich bin ich ständig über die Märkte informiert. Meine Portfolios werden beinahe täglich überprüft und bei Bedarf angepasst. "An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil!" show more

Awards of all wikifolios

Research participant Regular activity