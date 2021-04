Schnack2018

Seit 2018 beschäftige ich mich mit Wertpapieren. Dabei bin ich auch auf Wikifolio gestoßen. Meine erste Investition von 20k haben sich lange nicht gerechnet. Heute habe ich eine gute Mischung aus österreichischen Aktien und Anteile von sogenannten Hoffnungsmärkten - Wasserstoff und Cannabis - und in etwa eine Performance von 40% pro Jahr an Zuwachs. Das soll mittelfristig auch so bleiben. In etwa fünf bis zehn Jahren möchte ich zu 50% auf Dividendenwerte setzen um im Ruhestand eine gute Grundlage für ein finanziell ausgewogenes Leben zu haben. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 1 to 3 years