Ich habe meine Lehre bei der Kantonalbank in der Schweiz begonnen und arbeite immer noch dort. Anfang 2016 gab es ein Video auf dem Gamestar Youtube Kanal und es ging im Virtual Reality. Nach dem Anschauen des Videos ging ich googeln weil ich eine Aktie davon kaufen wollte. Glücklicherweise stiess ich auf Nvidia. 150 Aktien zu 27.86 Dollar. 4 Jahre später, mein erster Tenbagger. Ich war damals der Meinung dass Aktien viel zu überbewertet waren und ein Crash längstens fällig wäre. 2017 fing ich an Gold und Silber zu kaufen und habe mich damit intensiv beschäftigt. Zwichendurch habe ich auch einige Verluste realisiert (z.B. Cannabis-Aktien) jedoch konnte ich schon in meinen ersten Jahren gutes Geld verdienen. Inzwischen ist mein privates Vermögen im oberen 5-stelligen Bereich gewachsen und bin auf dem Investieren hängengeblieben. Sachwerte sind alternativlos geworden. Je länger die Zeit dauert umso mehr wird sich das zeigen. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity