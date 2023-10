Erfahrung mit Wertpapieren sammele ich seit 5 Jahren an denen ich an den Märkten handele. Zum Handel mit Wertpapieren bin ich durch die Begeisterung und Erfahrung meines Vaters gekommen der schon seit 30 Jahren mit Aktien handelt. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years