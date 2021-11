Ich investiere seit Jahrzehnten in Wertpapiere und arbeite seit gut 20 Jahren in der Finanzbranche. Unser Depot ist wachstumsorientiert. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years