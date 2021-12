Ich bin bereits seit einigen Jahren an der Börse aktiv und habe schon zwei "crashs " mitgemacht. In der Vergangenheit konnte ich bis lang fast jedes Jahr den Nasdaq outperformen. Meiner Meinung nach geht an der Börse einfach kein Weg vorbei wenn man nachhaltig sein Vermögen aufbauen möchte. Ich verwende 20-30 Stunden die Woche für meine Handelsidee. Ich hoffe ich kann den ein oder anderen für die Börse begeistern und dabei helfen sein Vermögen nachhaltig aufzubauen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years