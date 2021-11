Andreas Thiel

Ich führe seit vielen Jahren ein privates Portfolio - ca. 40% sind in Fonds investiert (ca. 9 Positionen) - ca. 40% sind in Aktien investiert (ca. 4 Positionen) - ca 15% halte ich in Cash (diese Position erhöhe ich gerade langsam aber sicher) - ca 5% setze ich für riskantere Trades ein. Anfänglich tat ich mich vor allem mit den riskanten Positionen schwer, hier hat sich die Lage allerdings nach und nach stabilisiert - bis sich schließlich wesentliche Erfolge einstellten. Bücher wie "Money: Master The Game" und "I Will Teach You To Be Rich" haben mein Interesse für Investments geweckt, Bücher wie "Abundance: The Future Is Better Than You Think" haben die Überzeugung aufgebaut, dass viele Ereignisse und Trends die Kursentwicklungen beeinflussen werden schon jetzt vorhersehbar sind. Mein Job ermöglicht mir darüber hinaus Einblicke in die Technologien von morgen. Kurzfristig stehen einige Ereignisse bevor, die stark marktbewegend sein sollten. Mittelfristig dürfte die Betrachtung von Einzelwerten lukrativ sein, langfristig lassen sich einige Entwicklungen vorhersagen, auf die der Markt nicht vorbereitet ist - was bedeutet, dass es dort Chancen gibt. Hier möchte ich vor allem eine chanceorientierte Handelsidee anwenden, daher das "Jackass" im Anzeigenamen. Das Risiko für kurzfristige Rücksetzer ist daher nicht unwesentlich, ein Totalverlust einer Einzelposition soll aber unwahrscheinlich sein. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 3 or more years