Länger investiert in aktiv gemanagten Fonds, seit Anfang 2022 Handel mit Aktien, eher längerfristig noch ohne konkretes Day-Trading. Interesse an Aktien sowie attraktiven Investitionen sind schon lange vorhanden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years