Ich beschäftige mich seit mehreren Jahren mit dem Thema Börse und Investments. Mein vorrangiges Ziel ist ein gesundes Chance/Risikoverhältnis mit duplizierbarem Handelsstil zu vereinen, um einen langfristigen Handelserfolg gewährleisten zu können. An erster Stelle steht für mich deshalb der KAPITALERHALT, denn was bringt noch so viel Rendite wenn man immer auf "messerschneide" unterwegs ist. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years