Seit Beginn meines BWL-Studiums in 2010 beschäftige ich mich mit dem Thema Börse und Geldanlage. Nach einigen erfolglosen Versuchen des kurzfristigen Handelns, setze ich seit gut sechs Jahren einen langfristigen Handelsansatz um. Dabei liegt mein Fokus auf Einzelaktien. Um im Rentenalter einen zweiten Einkommensstrom zu erhalten, liegt der Fokus auf Dividenden- bzw. Dividendenwachstumsaktien. Ich investiere seit 2016 monatlich für mich, meine Frau und unsere drei Kinder in langfristig aussichtsreiche Unternehmen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years