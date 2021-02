Simon Bilstein

Ich bin hauptberuflich Maschinenbauingenieur (Master of Engineering) und dort in der Entwicklung und Automatisierung tätig. Bereits seit längerer Zeit interessiere ich mich für Börse, Aktien und Wertpapiere und seit etwa 2 Jahren nehme ich auch aktiv daran teil. Durch meinen beruflichen Hintergrund bedingt gilt mein größtes Interesse neuen Technologien und Entwicklungen, die den Menschen das Leben und den Alltag erleichtern und die Zukunft verändern werden. Ich bin kein kurzfristiger Trader sondern versuche Chancen und Möglichkeiten zu erkennen und diese Trends möglichst lange und ertragreich mitzugehen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years