Seit langem wollte ich in Aktien investieren. Schlussendlich habe ich mir 2017 das erste reine Aktienbuch gekauft und gelesen. Im Mai 2018 kaufte ich dann meine ersten Aktien, wobei meine Strategie darauf einen langen Anlagehorizont schaut. Am liebsten möchte ich die Aktien für immer halten! show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 0 to 1 year Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 0 to 1 year Risk class 5: 0 to 1 year