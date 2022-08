Sebastian Achter

Ich bin diplomierter Bankbetriebswirt, habe Erfahrung mit der Beratung von gehobenen Privatkunden und habe die Wertpapierabwicklung einer regionalen Bank geleitet. Durch meine Tätigkeit erklärt sich auch mein Interesse an Wertpapieren und deren Handel. Als Erfolg sehe ich die langfristige Entwicklung meiner Anlagen, in denen ich eine klare Strategie verfolge. Trading Erfolge (Day-Trading bis hin zu einigen Wochen) sind lediglich für die Nutzung von kurzfristigen Marktchancen oder auch (seltener) zur Absicherung von Depotwerten genutzt worden. Aktuell gehe ich von steigenden - aber sehr volatilen - Märkten aus, welche stark liquiditätsgetrieben sind. Starke Marktbewegungen (z.B. durch Corona) schätze ich als kurzfristige Bewegungen ein. Ich beschäftige mich i.d.R. täglich ca. 1-1,5 Stunden mit Wirtschaftsnachrichten und Wertpapieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years