Henry Januszewski

Mittlerweile habe ich als Diplom-Wirtschaftsingenieur über 30 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren. Angefangen mit klassischen aktiv verwalteten Aktienfonds habe ich mein Wissen sukzessive auch auf Aktienbewertung und technische Analyse sowie letztendlich komplexere Portfolio-Strategien unter Einbezug verschiedener Asset-Klassen (Aktien, Renten, Währungen, Rohstoffe etc.) erweitert. Beruflich bin seit Jahrzehnten in der Unternehmensberatung tätig. Meine grundsätzliche Anlagestrategie basiert auf je nach übergeordneter Marktlage unterschiedlichen Allokation auf unterschiedliche Asset-Klassen, wobei der Hauptfokus auf Aktien liegt. Zur Absicherung in überhitzten Marktphasen greife ich bspw. auch auf Short-Instrumente in Form von ETFs zurück. Der Aktienteil des Portfolio setzt sich sowohl aus unterbewerteten Value-Werten wie auch interessanten Nebenwerten zusammen. Hinweis: Ich als Lizenzgeber handle oder beabsichtige Finanzinstrumente, die im wikifolio-Musterdepot enthalten sind oder sein können, selbst zu handeln. Hiermit bin ich meiner Offenlegungspflicht gegenüber der Gesellschaft und wikifolio.com nachgekommen. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) / sonstigen Finanzinstrument(en) halten. Der Verfasser übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Verfasser weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste besteht nicht. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years