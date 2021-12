Sascha Kluth

Mein Name ist Sascha. Ich bin 44 Jahre alt und beschäftige mich seit 20 Jahren mit der Börse. In den letzten Jahren habe ich verschiedene Handels- und Trading Strategien getestet. Mit zunehmendem Alter kommt dann irgendwann die Ruhe, die man benötigt, um sich an den Märkten nicht verunsichern zu lassen. Ich analysiere Qualitätsunternehmen und recherchiere zu den Unternehmen in regelmäßigen Abständen und verfolge diese. Dadurch kann ich meine Aktien auch in schwierigen Marktphasen beruhigt halten. Denn Risiken können stark minimiert werden wenn man weiß was man macht und die Investments von hoher Qualität sind. Auch bei kleinerer Diversifikation. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years