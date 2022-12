Christian Zanardi

Hallo liebe Wikifolianer und Besucher, da Geldanlagen wie z.B. Sparbücher und Tagesgeldkontos kaum Gewinne abwerfen, habe ich mich dazu entschlossen nach Alternativen Anlagemöglichkeiten zu suchen. Als Ergebnis kam ich eindeutig zu dem Entschluss, dass ein Investment in Aktien die für mich persönlich beste Möglichkeit darstellt auf lange Sicht das hartverdiente Geld selbst hart arbeiten zu lassen, damit sich daraus ein Vermögen entwickeln kann. Aktien von guten Unternehmen zu besitzen und zuzusehen, wie sie wachsen, ist mein leidenschaftliches Hobby. Meiner Überzeugung nach ist der optimale Weg bezogen auf Risiko und Gewinn, langfristig in solide Unternehmen mit gutem Geschäftsmodell und Zukunftsaussichten zu investieren und es freut mich, dass ich durch Wikifolio die Möglichkeit habe meine Idee umzusetzen und mit anderen teilen zu können. show more

